Секретарь СНБО Украины назвал условия для переворота против Путина

Российская элита однажды может повернуться против своего лидера Владимира Путина. Такой взгляд является вполне реалистичным.

Об этом заявил новый глава внешней Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Economist.

"В руководстве еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным выше, чем уход от него", - сказал он.

Но первоочередной задачей Украины является получение реальных гарантий безопасности, заявил Литвиненко.

Как отмечает The Economist, не многие знают Россию так же хорошо, как Александр Литвиненко. Новый секретарь СНБО провел пять лет становления в Москве в качестве курсанта-криптолога в элитной академии КГБ. Совсем недавно, будучи главой Службы внешней разведки Украины в течение двух лет войны, он занимался подрывом и получением информации от своих бывших коллег. В конце марта он занял одну из самых важных должностей в стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Подробнее о нем, - материале РБК-Украина.