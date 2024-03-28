Изменится ли что-нибудь для Украины в случае исчезновения Путина: прогноз Буданова

"Скоро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали действительно жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это, признают, скажем так" , - сказал он.

По его словам, российское общество прокачано на ненависть к коллективному Западу и Украине. "Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось - эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они - враги ", - добавил начальник ГУР.

Буданов предложил представить ситуацию, когда все остановилось, а Россия принесла извинения. "Кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа", - сказал он.

Буданов напомнил ситуацию после второй мировой войны. "Сейчас же, думаю, мало кто смотрит на немцев, как на врагов. Но прошло время, и все стало нормально. А в 50-х годах трудно было найти человека, который смотрел бы на ФРГ того времени, как на друзей. То есть все проходит с годами. И это непростые процессы", - считает начальник ГУР.

Отношение жителей России к войне

Напомним, по данным "Левада-центра", большинство россиян поддерживают войну против Украины. В январе 2024 года только 16% респондентов выступают против, еще 8% затрудняются ответить.

Треть жителей России считают, что такие люди, как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушение в Украине, обратной позиции придерживаются 62% опрошенных. Такое распределение ответов устойчиво и сохраняется за последние полтора года.