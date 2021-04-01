Сьогоднішня ескалація на Донбасі наймасштабніша за останні роки, - Кулеба

Кулеба заявив, що Україна і міжнародні партнери констатують системне загострення Росією ситуації з безпеки в Донецькій і Луганській областях, а також у Криму. Зокрема, через небажання Росії підтвердити свою відданість режиму припинення вогню.

"Москва повинна припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою прихильність політико-дипломатичного врегулювання і режиму припинення вогню", - зазначив він.

За словами міністра, Україна, Німеччина і Франція, як посередники в нормандському форматі, роблять все можливе, щоб змусити Росію провести конструктивні переговори. Також США, Канада, Великобританія, НАТО виступають за продовження Росією переговорів.

"Яку б не поширювали дезінформацію Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичними шляхами врегулювання, адже світ і життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", - підкреслив Кулеба.