"Сьогоднішній день вирішальний". Росія намагається відрізати Луганську область, - ОВА

Російські війська прагнуть відрізати Луганську область від України. Окупанти намагаються закріпитися на березі річки Сіверський Донець та перекрити шлях до безпечних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, наразі тривають активні бої в Рубіжному та Білогорівці. Російська армія намагається захопити "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Таким чином Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей та завозили гуманітарну допомогу.

Очільник області наголосив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки окупанти спорудили понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.

Пізніше у телемарафоні Гайдай додав, що українські захисники розбили споруджений міст і продовжують тримати оборону.