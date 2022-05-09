RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сьогоднішній день вирішальний". Росія намагається відрізати Луганську область, - ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська прагнуть відрізати Луганську область від України. Окупанти намагаються закріпитися на березі річки Сіверський Донець та перекрити шлях до безпечних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, наразі тривають активні бої в Рубіжному та Білогорівці. Російська армія намагається захопити "дорогу життя" - трасу Лисичанськ-Бахмут. Таким чином Україна може втратити єдиний шлях до інших областей, яким евакуювали людей та завозили гуманітарну допомогу.

Очільник області наголосив, що "сьогоднішній день вирішальний", оскільки окупанти спорудили понтонну переправу через Сіверський Донець, переправили частину техніки та намагаються закріпитися.

Пізніше у телемарафоні Гайдай додав, що українські захисники розбили споруджений міст і продовжують тримати оборону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулий тиждень українські військові відбили 71 ворожу атаку у Луганській області.

Крім того, сьогодні скасували евакуацію з Луганської області через обстріли шляху Лисичанськ-Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна Росії проти України