Сьогоднішній авіаудар Лисичанськ: нові дані про жертв та відео наслідків
Внаслідок сьогоднішнього авіаудару по Лисичанську під завалами будівлі, де ховалися люди, знайшли ще одного загиблого. Пошуки продовжуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян", - розповів він.
За словами Гайдая, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого він зруйнувався.
"Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.
Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де ховалися люди. Спочатку повідомлялося, що в результаті щонайменше троє загиблих і семеро поранених.
Зазначимо, у Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілу російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води.
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