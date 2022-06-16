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Сьогоднішній авіаудар Лисичанськ: нові дані про жертв та відео наслідків

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Луганськ, Четвер 16 червня 2022 19:00
Сьогоднішній авіаудар Лисичанськ: нові дані про жертв та відео наслідків Фото: внаслідок авіаудару по Лисичанську загинули 4 людей (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок сьогоднішнього авіаудару по Лисичанську під завалами будівлі, де ховалися люди, знайшли ще одного загиблого. Пошуки продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти обстріляли профілакторій, внаслідок чого він зруйнувався.

"Під завалами можуть знаходитися люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - додав він.

Нагадаємо, російські війська сьогодні завдали авіаудару по будинку в Лисичанську (Луганська область), де ховалися люди. Спочатку повідомлялося, що в результаті щонайменше троє загиблих і семеро поранених.

Зазначимо, у Лисичанську Луганської області діти, жінки та літні люди залишаються у підвалах. Так вони рятуються від обстрілу російської армії, у них немає навіть елементарного - їжі та води.

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