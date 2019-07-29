При сьогоднішній ціні газу немає підстав для підвищення тарифів, - Герус

Представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що підстав для підвищення тарифів на тепло немає при сьогоднішній ціні газу. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він не виключив зміну ціни на газ восени.

"Я виступаю за вільний і конкурентний ринок всюди, де це можливо. Але важливо, щоб дійсно була конкуренція, від якої виграє економіка і кінцевий споживач. При сьогоднішній ціні газу підстав для підвищення тарифів на тепло немає. У тарифі враховувалася ціна газу станом на кінець минулого року, після цього вона знизилася на 21%. Однак усе залежить від ринкових коливань, як зміниться ціна восени, тому я не можу давати точних прогнозів", - розповів представник Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, раніше глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення під час опалювального періоду 2019-2020 не повинна перевищувати вартість палива, встановлену на серпень.

Як писало РБК-Україна, в червні НАК "Нафтогаз" після прийняття постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів по ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Додамо, Герус раніше також повідомляв, що Україна планує на майбутніх переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ для населення.