З сьогоднішнього дня воєнізована охорона буде супроводжувати потяги: список

Воєнізована охорона з'явилася в десяти поїздах
З вівторка, 25 серпня, поїзди "Укрзалізниці" буде супроводжувати воєнізована охорона. На першому етапі пілотний проект з охорони пасажирських поїздів близько 40 співробітників будуть супроводжувати 10 пасажирських поїздів.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Охорона передбачена у таких поїздах:
При цьому Криклій зазначив, що надалі перелік поїздів і кількість працівників будуть збільшені.
"Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформой, знаками відмінності і будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом", - повідомив міністр.
Він також додав, що УЗ продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації.
"Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це все швидкісні потяги, побудовані вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт", - повідомив міністр.
Нагадаємо, питання забезпечення безпеки в поїздах був піднятий після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати. Після цього УЗ звернулася в МВС і Нацполіцію з проханням забезпечити безпеку в поїздах.
Раніше повідомлялося, що Владислав Криклій припускав, що присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків.