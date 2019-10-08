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У Києві почалося масштабне відключення води через ремонт

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Відключення води в Києві триватиме з 8 по 16 жовтня

З 8 жовтня у Києві розпочалося масове відключення водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київводоканалу.

Повідомляється, що "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

8 жовтня

  • з 9.00 до 24.00 - пр-т. Голосіївський, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114А, 118к1, 118к2;
  • з 9.00 до 17.00 - бульв. Л. Українки, 5;

9 жовтня

  • з 9.00 до 21.00 - вул. Гришка, 3А;
  • з 21.00 до 8.00 10 жовтня - пр-т. Тичини, 2; Дніпровська набережна, 2;
  • з 18.00 до 8.00 10 жовтня - вул. Павлівська,15, 17, 18; вул. Дмитрівська, 62;
  • з 20.00 до 7.00 10 жовтня - вул. Гоголівська, 36-40, 37/2, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; вул.Павлівська, 4 - 8; вул. Січових Стрільців, 49, 49А, 53, 57, 59А, 59/65; вул. В. Вінниченка, 20;

10 жовтня

  • з 8.30 до 23.00 - вул. Єреванська, 31/1; вул. Козицького, 9/23;
  • з 9.00 до 20.00 - вул. Березняківська, 17А ,22, 24, 26;

16 жовтня

  • з 6.00 до 21.00 - вул. Гришка, 5.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, частина Києва залишилася без водопостачання через аварію. Тоді без водопостачання залишилися мешканці 11 вулиць.

Також, як повідомлялося, "Київводоканал" планує підвищити тариф на водопостачання та водовідведення у столиці на 6%. Можливе підвищення тарифів пов'язане зі змінами в законодавстві України. Зокрема, через закон про ринок електричної енергії збільшилися витрати водоканалу на електрику. Також на підвищення вплинуло збільшення податків на землю.

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