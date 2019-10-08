У Києві почалося масштабне відключення води через ремонт

Відключення води в Києві триватиме з 8 по 16 жовтня
З 8 жовтня у Києві розпочалося масове відключення водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київводоканалу.
Повідомляється, що "Київводоканал" проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
8 жовтня
9 жовтня
10 жовтня
16 жовтня
Як повідомляло раніше РБК-Україна, частина Києва залишилася без водопостачання через аварію. Тоді без водопостачання залишилися мешканці 11 вулиць.
Також, як повідомлялося, "Київводоканал" планує підвищити тариф на водопостачання та водовідведення у столиці на 6%. Можливе підвищення тарифів пов'язане зі змінами в законодавстві України. Зокрема, через закон про ринок електричної енергії збільшилися витрати водоканалу на електрику. Також на підвищення вплинуло збільшення податків на землю.