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Сьогодні завершується додатковий період реєстрації на ЗНО-2021

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 18 травня, завершується період реєстрації на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Дата подачі документів для реєстрації визначається за відбитком штемпеля на поштовому конверті.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

  • не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації та проживають на території, де встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
  • брали участь в антитерористичній операції та / або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на Донбасі, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій і не зареєстровані для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
  • проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з них і не зареєструвалися в основний період реєстрації;
  • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
  • повинні проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.

"Щоб зареєструватися для участі у додатковій сесії ЗНО, потрібно ... створити та заповнити реєстраційну картку, розміщену на веб-сайті УЦОЯО..., підготувати комплект реєстраційних документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в навчальному закладі або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - повідомили в центрі.

Комплект реєстраційних документів повинен містити:

  • оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу "зареєструватися";
  • заява для участі в додатковій сесії;
  • завірену копію паспорта громадянина України;
  • завірену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
  • при необхідності інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені / прізвища, копію нотаріально завіреного перекладу на українську мову документів, поданих іноземною мовою для реєстрації).

Нагадаємо, 21 травня в Україні стартує основна сесія ЗНО-2021. Додаткова сесія пройде з 29 червня по 14 липня.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній Раді допустили зміна порогового бала ЗНО. Це встановлюватиме відповідна група експертів.

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