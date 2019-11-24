Сьогодні на заході України можливий мокрий сніг

Погода в Україні сьогодні, 24 листопада, принесе мокрий сніг у деякі західні області, а на сході очікуються заморозки до -12 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні синоптики прогнозують мокрий сніг у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вдень на заході та півдні коливатиметься від 0 до +5, на Закарпатті до +10...+12. На решті території вдень буде прохолодно, від -1 до +2.

Вночі температура повітря у західних та південних областях різко знизиться до позначки -4...-6 градусів. У центрі та на півночі вночі прогнозують до -7...-9 градусів. У східних областях знову похолодає до -10...-12.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну, але суху погоду. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від -1 до +1. Вночі термометри киян опустяться до -7...-9 градусів. Вітер південно-східних, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні над Україною утримається антициклон, тому опадів очікувати не варто. Синоптик прогнозувала сильний вітер та заморозки до -4...-12.