Сьогодні на заході України утримаються дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 8 листопада, буде дощовою у західних областях, температура повітря вдень місцями досягне +20 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні дощова погода збережеться на заході країни, на решті території буде сухо та тепло. У західних, північних та центральних областях температура повітря вдень коливатиметься в межах +10...+16 градусів. На сході та півдні стовпчики термометрів піднімуться до +17...+20 градусів.

Вночі температура у західних областях знизиться до +4...+7 градусів, у центральних та північних до +5...+8. У східних та південних областях вночі температура триматиметься в межах +9... +13 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні вдень буде сухо та тепло, вночі імовірний невеликий дощ. Вдень термометри киян покажуть від +11 до +13 градусів, вночі температура знизиться до +7...+9. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що сьогодні, 8 листопада, в Україні очікується сильний туман, в результаті чого видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман очікується на Правобережжі та в Києві.