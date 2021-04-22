Близько 10 тисяч військових і бойові кораблі: Росія проводить навчання в Криму

У Криму почалися масштабні військові навчання Російської Федерації . До них задіяні близько 10 тисяч військових.

Також в маневрах беруть участь понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

"В активній фазі міжвидового навчання в Криму беруть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, задіяно 1,2 тисяч одиниць озброєння і військової техніки зі складу загальновійськового об'єднання ЮВО, Чорноморського флоту, Каспійської флотилії і з'єднань ВДВ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Росія вирішила закрити частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.