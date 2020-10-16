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У Києві оголосили штормове попередження

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:33
У Києві оголосили штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві в суботу, 17 жовтня, очікується погіршення погодних умов. У столиці прогнозується дощ і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Завтра в Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

На місцях можливих підтоплень чергуватимуть спецтехніка КК "Київавтодор". 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів готові ліквідувати наслідки негоди.

У разі, якщо сильний дощ застав вас на вулиці, фахівці радять по можливості обходити великі дерева. Також не варто паркувати поруч з ними автомобілі - гілки можуть становити велику небезпеку.

Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля - перш за все необхідно знизити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Нагадаємо, завтра в більшості областей України очікується дощ та сильний вітер. У Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом.

Крім того, найближчими днями в Україні очікується зниження температури, прогнозують дощі. У неділю погода знову буде без опадів.

Крім того, в жовтні середня місячна температура очікується в межах +6 +12 градусів.

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