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Сьогодні українці здобули вже п'ять медалей на Паралімпіаді в Токіо

Автор: Инна Собора

Українські паралімпійці вибороли п'ять медалей у десятий день Паралімпійських ігор в Токіо. Серед них одна золота та чотири срібних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

  • "золото" у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL3 здобув Сергій Ємельянов;
  • "срібло" на байдарці-одиночці на 200 метрів завоював веслувальник Микола Синюк (клас KL2);
  • два "срібла" здобули українські легкоатлети Микола Жабняк та Людмила Даниліна. У метанні диска Жабняк із результатом 52,43 метра став другим у класі F37, а Даниліна у класі Т20 посіла друге місце у бігу на 1500 метрів (4 хвилини 32.82 секунди);
  • "срібло" завоював велогонщик Єгор Дементьєв у шосейній гонці у класі С4-5 (його третя медаль на Паралімпіаді-2020).

Загалом на рахунку України вже 89 медалей. Із них 21 "золота", 43 "срібні" та 25 "бронзових". Наша країна на п'ятому місці у загальному заліку країн-учасниць Паралімпіади.

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Олімпіада 2020