Сьогодні українці здобули вже п'ять медалей на Паралімпіаді в Токіо

"срібло" на байдарці-одиночці на 200 метрів завоював веслувальник Микола Синюк (клас KL2);
два "срібла" здобули українські легкоатлети Микола Жабняк та Людмила Даниліна. У метанні диска Жабняк із результатом 52,43 метра став другим у класі F37, а Даниліна у класі Т20 посіла друге місце у бігу на 1500 метрів (4 хвилини 32.82 секунди);
"срібло" завоював велогонщик Єгор Дементьєв у шосейній гонці у класі С4-5 (його третя медаль на Паралімпіаді-2020).
Загалом на рахунку України вже 89 медалей. Із них 21 "золота", 43 "срібні" та 25 "бронзових". Наша країна на п'ятому місці у загальному заліку країн-учасниць Паралімпіади.