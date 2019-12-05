Температурні перепади та сніг на сході: прогноз на сьогодні

Погода в Україні у четвер, 5 листопада, продовжить покращуватися, температура повітря вдень місцями зросте до +5 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українских синоптиків, сьогодні в Україні утримається потепління, температура повітря вдень коливатиметься від +2 до +5 градусів. Невеликий сніг пройде у Харківській та Луганській областях, на решті території без опадів. Вночі темперутура повітря знизиться до -1...-4 градусів, місцями термомтери опустяться до -5...-7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні вдень також опадів не прогнозують. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +2 до +4 градусів тепла, вночі термометри покажуть від 0 до -2 морозу. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що через антициклон Sarena, який утворився над Чорним морем, снігопади відступлять з України. Найближчими днями опади можливі лише у деяких східних областях.

Крім того, в "Укравтодорі" попереджали водіїв про можливий сніг та ожеледь на дорогах України.