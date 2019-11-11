Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, принесе опади у північні та деякі центральні області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні невеликий дощ можливий у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. На решті території буде суха погода. Вдень температура коливатиметься від +11 до +15, лише у південних областях від +15 до +19. Вночі термометри покажуть від +7 до +11 на всій території України.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде суха та відносно тепла погода. В день термометри жителів столиці покажуть від +13 до +15. Вночі температура повітря коливатиметься від +9 до +11.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні у західних, центральних та північних областях можливі опади. У Києві, за даними синоптика, опади варто очікувати у першій половині дня.