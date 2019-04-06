Сьогодні ЦВК уточнить останні протоколи про результати голосування

Сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) планує прийняти від ОВК останні паперові протоколи з уточненнями результатів виборів президента України. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

"Сьогодні уточнюємо останні протоколи. Плануємо, що вже сьогодні вдастся завершити. Але роботи до кінця дня. Кількість треба уточнювати, адже робота триває", - повідомив Конопольський.

Так, у пресс-службі ЦВК зазначили, що на порядку денному отримати уточнення в оригіналах протоколів близько 20 окружних виборчкомів.

"Загалом планується прийняти уточнення в 19-ти, три вже прийняли. Ще два ОВК в дорозі, чекаємо їх. Якщо сьогодні вдастся прийняти всі уточнення їх все одно потрібно буде перевірити", - додали в прес-службі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК роз’яснили, коли буде дозволена агітація кандидатів. Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко повідомив, що агітація буде дозволена тільки з моменту оголошення повторного голосування на виборах президента України.