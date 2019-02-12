Сьогодні стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 лютого, починається перша стадія плей-офф

Во вторник, 12 февраля, возобновляется самый престижный клубный турнир Европы - Лига чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

После долгого перерыва пройдут первые матчи 1/8 финала. Организаторы разбили поединки на две недели. Начало всех игр - 22:00 по киевскому времени.

В рамках первого игрового дня состоятся два матча: "Манчестер Юнайтед" примет "Пари Сен-Жермен", а "Порту" отправится на выезд к "Роме".

Первые матчи

12.02 Манчестер Юнайтед - ПСЖ

12.02 Рома - Порту

13.02 Аякс - Реал Мадрид

13.02 Тоттенхэм - Боруссия Д

19.02 Ливерпуль - Бавария

19.02 Лион - Барселона

20.02 Атлетико - Ювентус

20.02 Шальке - Манчестер Сити

Ответные встречи

05.03 Боруссия Д - Тоттенхэм

05.03 Реал Мадрид - Аякс

06.03 Порту - Рома

06.03 ПСЖ - Манчестер Юнайтед

12.03 Манчестер Сити - Шальке

12.03 Ювентус - Атлетико

13.03 Бавария - Ливерпуль

13.03 Барселона - Лион

Напомним, донецкий "Шахтер" не смог выйти из группы и продолжит выступления в Лиге Европы, где еще выступает киевское "Динамо".