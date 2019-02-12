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Сьогодні стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів


У вівторок, 12 лютого, починається перша стадія плей-офф

Во вторник, 12 февраля, возобновляется самый престижный клубный турнир Европы - Лига чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

После долгого перерыва пройдут первые матчи 1/8 финала. Организаторы разбили поединки на две недели. Начало всех игр - 22:00 по киевскому времени.

В рамках первого игрового дня состоятся два матча: "Манчестер Юнайтед" примет "Пари Сен-Жермен", а "Порту" отправится на выезд к "Роме".

Первые матчи

12.02 Манчестер Юнайтед - ПСЖ
12.02 Рома - Порту

13.02 Аякс - Реал Мадрид
13.02 Тоттенхэм - Боруссия Д

19.02 Ливерпуль - Бавария
19.02 Лион - Барселона

20.02 Атлетико - Ювентус
20.02 Шальке - Манчестер Сити

Ответные встречи

05.03 Боруссия Д - Тоттенхэм
05.03 Реал Мадрид - Аякс 

06.03 Порту - Рома 
06.03 ПСЖ - Манчестер Юнайтед

12.03 Манчестер Сити - Шальке 
12.03 Ювентус - Атлетико 

13.03 Бавария - Ливерпуль
13.03 Барселона - Лион

Напомним, донецкий "Шахтер" не смог выйти из группы и продолжит выступления в Лиге Европы, где еще выступает киевское "Динамо".

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