Сьогодні стартують перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 12 лютого, починається перша стадія плей-офф
Во вторник, 12 февраля, возобновляется самый престижный клубный турнир Европы - Лига чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
После долгого перерыва пройдут первые матчи 1/8 финала. Организаторы разбили поединки на две недели. Начало всех игр - 22:00 по киевскому времени.
В рамках первого игрового дня состоятся два матча: "Манчестер Юнайтед" примет "Пари Сен-Жермен", а "Порту" отправится на выезд к "Роме".
Первые матчи
12.02 Манчестер Юнайтед - ПСЖ
12.02 Рома - Порту
13.02 Аякс - Реал Мадрид
13.02 Тоттенхэм - Боруссия Д
19.02 Ливерпуль - Бавария
19.02 Лион - Барселона
20.02 Атлетико - Ювентус
20.02 Шальке - Манчестер Сити
Ответные встречи
05.03 Боруссия Д - Тоттенхэм
05.03 Реал Мадрид - Аякс
06.03 Порту - Рома
06.03 ПСЖ - Манчестер Юнайтед
12.03 Манчестер Сити - Шальке
12.03 Ювентус - Атлетико
13.03 Бавария - Ливерпуль
13.03 Барселона - Лион
Напомним, донецкий "Шахтер" не смог выйти из группы и продолжит выступления в Лиге Европы, где еще выступает киевское "Динамо".