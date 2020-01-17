ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: сьогодні стане відомо, коли тіла українців доставлять з Ірану

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:51
Пристайко: сьогодні стане відомо, коли тіла українців доставлять з Ірану
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі тіла загиблих українців в результаті авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном були ідентифіковані раніше

Сьогодні буде оголошено, коли тіла українських громадян, загиблих в результаті краху літака МАУ під Тегераном, повернуть в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що всі тіла загиблих українців раніше були ідентифіковані.

"Сьогодні буде повідомлено, коли тіла українських громадян будуть доставлені в Україну. Це вимагає завершення технічних процесів. Максимальні можливі компенсації. Сьогодні буде оголошено... Завершується консульський процес", - заявив Пристайко.

Також він заявив, що Україна вимагає фіксації визнання Іраном своєї провини в офіційному документі. За словами Пристайко, питання буде підійматися на засіданні Радбезу ООН.

Пристайко також сказав, що представник Ірану приїде в Україну на наступному тижні для надання офіційних роз'яснень щодо катастрофи українського "Боїнга".

Крім цього, в Міністерстві закордонних справ сьогодні готують телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером Ірану Хасаном Рухані щодо визнання іранською стороною провини у катастрофі літака МАУ під Тегераном.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.

Сьогодні готуємо ще одну розмову з іранським президентом, - Пристайко Україна вимагає фіксації визнання Іраном свої вини у офіційному документі
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся