Сьогодні відбудеться зимова сесія ПАРЄ за участю України

У понеділок, 27 січня, у Страсбурзі відбудеться зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в якому знову візьме участь українська парламентська делегація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

Зазначимо, що українська делегація повернулася в ПАРЄ після осінньої паузи, коли парламентарії відмовилися брати участь через повернення Росії в Асамблею. Нагадаємо, 16 січня Верховна рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ. Зокрема, передбачено, що Рада доручає постійної делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Згідно з порядком денним засідання, сьогодні повинні:

обрати нового президента ПАРЄ;

Відбутися дебати про порушення членами ПАРЄ статутних зобов'язань;

обговорити функціонування демократичних інститутів в Польщі та повідомити про політичних ув'язнених в Азербайджані.

Члени ПАРЄ також обговорять загрози свободі ЗМІ та безпеку журналістів.

Також заплановані дебати про "торгівлю мігрантами та зниклих безвісти біженців та дітей-мігрантів", і про "туризм з метою трансплантації органів і торгівлю тканинами та клітинами людини".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ПАРЄ збирається піднімати інші теми, крім війни з РФ. При цьому анексії українських територій Росією залишиться на порядку денному українських делегатів.

"Ми хочемо піднімати не тільки теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці", - сказала глава української делегації Єлизавета Ясько.