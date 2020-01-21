Українська делегація в ПАРЄ збирається піднімати інші теми, крім війни з РФ

Фото: Єлизавета Ясько (РБК-Україна)

При цьому анексія українських територій Росією залишиться на порядку денному українських делегатів

Голова української делегації в Парламентської асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько заявила, що Україна на засіданнях буде підіймати не тільки теми війни з Росією. Про це вона сказала в інтерв'ю "НВ".

За її словами, українська делегація планує говорити про те, "чим живуть європейці".

"Ми хочемо підіймати не тільки теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми будемо це робити, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили й про те, чим живуть європейці", - сказала Ясько.

При цьому анексія українських територій Росією залишиться на порядку денному українських делегатів.

"Це є частиною нашої діяльності. Але ми не повинні цим обмежуватися. Така європейська платформа, як ПАРЄ - це платформа для нас, де ми можемо захищати питання Криму, Донбасу, де ми можемо дипломатично боротися проти Росії. Але крім цього потрібно обов'язково займатися європейськими та світовими питаннями. Ми повинні відійти від периферійного розуміння зовнішньої політики. Для нас важливо бути трендсетерами. Ми повністю підтримуємо позицію тієї (попередньої, - ред.) делегації. Але ми вважаємо, що цього недостатньо для розвитку дипломатичних відносин і вибудовування довіри, кооперації на новому рівні", - заявила вона.

Ясько також підкреслила, що діалог з Росією можливий, але ніякого співробітництва з російською делегацією не буде.

"Якщо в дебатах Росія говорить про неправильні та фейкові наративи, звичайно, ми повинні відповідати, вступати в діалог, доносити свою позицію. Але це не означає, що ми повинні дружити з ними й забувати, хто агресор. Правда і міжнародне право на нашій стороні", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ. Зокрема, передбачено, що Рада доручає постійної делегації ВР у ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українська делегація може повернутися в ПАРЄ вже в січні 2020 року.