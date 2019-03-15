Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Криму

Засідання відбудиться о 16:00 за київським часом

Сегодня состоится спецзаседание Совета безопасности ООН относительно ситуации в Крыму, в котором примут участие, помимо украинских дипломатов, лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Опрыско. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает "Укринформ"

Он заявил, что состоится заседание в 16:00 по киевскому времени.

"Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли" - рассказал заместитель министра.

Кислица добавил, что в рамках работы Комиссии ООН существенный резонанс получил визит родственников украинских моряков, которые сейчас незаконно находятся в Российской Федерации.

"Заседание Совета Безопасности позволит продолжить держать в фокусе внимание международного сообщества на агрессию России против Украины", - подчеркнул Кислица.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе упорно работали, чтобы построить стратегическое партнерство с Россией, но после аннексии Крыма, отравления Скрипалей в Солсбери и нарушения Договора о ракетах все практическое сотрудничество между Альянсом и Россией было приостановлено.