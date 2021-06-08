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Сьогодні шоста річниця наймасштабнішої пожежі в Україні за часи незалежності

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Вівторок 08 червня 2021 11:24
Сьогодні шоста річниця наймасштабнішої пожежі в Україні за часи незалежності Фото: пожежа на нафтобазі сталася 8 червня 2018 року (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Шість років тому сталася наймасштабніша пожежа в історії пожежно-рятувальної служби України. Тоді загинули троє рятувальників.

Про це нагадують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа на нафтобазі у смт Глеваха Київської області виникла 8 червня 2015 року. Її називають наймасштабнішою не лише в Україні, а й у Європі.

Із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

У перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу “КЛО”, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

Зранку 9 червня на території нафтобази пролунав вибух. Він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова, Антона Басовського та Андрія Тарасенка.

Гасіння пожежі тривало 90 годин, а локалізована вона була в межах периметру 9 червня. Проте ще до 20 червня, час від часу, у різних місцях відновлювалося горіння палива. Тож, остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

Раніше повідомлялося, що понад 2 тисяч жителів вже отримали компенсацію моральної шкоди, пов'язаної з пожежею і вибухом на нафтобазі БРСМ у 2015 році. Сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень.

РБК-Україна писало, що у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

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