Сьогодні сьомі роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо та на якому етапі суд

Де і коли сталася катастрофа

Інцидент стався близько 16:00, коли рейс MH17 пролітав над Донецькою областю. Уламки літак впали поблизу міста Торез. На борту літака перебували 298 людей, з них 15 членів екіпажу. В результаті катастрофи всі загинули. Тіла двох жертв так і не були знайдені.

Хто збив літак

За попередніми даними слідства, літак рейсу MH17 був збитий ракетою "земля-повітря", яку запустили проросійські бойовики за допомогою самохідного зенітного ракетного комплексу "БУК". На окуповану територію комплекс потрапив з Російської Федерації.

Спочатку терористи з так званої "ДНР" заявили, що збили український військовий літак, але коли з'ясувалося, що то був цивільний рейс, від своїх слів відмовилися.

У причетності до збиття літака підозрюють чотирьох терористів, вони наразі є єдиними фігурантами справи, яку розглядає суд Гааги. Зараз на лаві підсудних:

Сергій Дубинський ("Хмурий") - колишній ватажок розвідки "ДНР";

Ігор Гіркін ("Стрєлков") - колишній "міністр оборони ДНР";

Олег Пулатов ("Гюрза") - підполковник російського ВДВ;

Леонід Харченко ("Крот") - проросійський бойовик.

На якому етапі судовий процес

В середині червня суд Гааги завершив демонстрацію всіх доказів у справі про катастрофу MH17. Зокрема, адвокати та прокурори мали змогу ознайомитися з уламками літака та реконструкцією його носової частини. Після цього суд почав слухання по суті.

На суді також заслухали нові записи розмов фігурантів справи щодо катастрофи MH17. Нові записи переговорів, зокрема, стосувалися переміщення зенітного комплексу "Бук". Ще одні опубліковані записи вже стосувалися періоду після знищення літака.

Крім того, на суді показали фотографії уламків ракети, яка могла збити літак. Уламки співпадають з частинами ракет, які використовуються в комплексі "Бук".

Наступні судові засіданні у справі про катастрофу MH17 почнуться 6 вересня об 11: 00 за київським часом. Очікується, що суд Гааги завершить розгляд справи MH17 не раніше кінця 2023 року.