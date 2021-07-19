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Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати судову реформу

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 16:55
Рада завтра збереться на позачергове засідання, щоб розблокувати судову реформу Фото: Євгенія Кравчук, нардеп від СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада України завтра, 20 липня, планує зібратися на позачергове засідання. На порядку денному нардепів буде відхилення декількох постанов, що блокують судову реформу.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами нардепа, на позачерговому засіданні парламентарям потрібно буде відхилити 10 постанов.

"Потрібно відхилити десять постанов, які блокують судову реформу (законопроекти щодо ВККС та ВРП) і реформу "Укроборонпрому". Після цього відповідні законопроекти підпише спікер парламенту та президент", - сказала Кравчук.

Планується, що позачергове засідання парламенту розпочнеться о 14:00. Підготовку до позачергового засідання підтвердив РБК-Україна і глава партії "СН", нардеп Олександр Корнієнко.

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Судова реформа внеочередное заседание Євгенія Кравчук Верховна рада
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