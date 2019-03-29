Сьогодні останній день агітації перед першим туром виборів

Сьогодні, 29 березня, останній день агітації, перед першим туром президентських виборів в Україні, який відбудеться 31 березня. Такі норми містяться в статті 57 "Про вибори президента України".

Згідно з законом, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

Нагадаємо, що в четвер, 28 березня, соціологічні служби оприлюднили останні дані опитувань. За даними дослідження фонду "Демократичні ініціативи" і Київського міжнародного інституту соціології, найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів в Україні зберігають Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Юлія Тимошенко займає третє місце у рейтингу.

Схожі дані дає опитування Центру Разумкова, згідно з якими Володимир Зеленський (24,8%) з мінімальним відривом випереджає Петра Порошенка (22,1%) у рейтингу першого туру президентських виборів. Юлія Тимошенко перебуває на третьому місці (14,8%).

У той же час, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", напередодні виборів в Україні найвищі шанси вийти у другий тур зберігають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.