Сьогодні відзначають День Хрещення Русі-України

Сьогодні в Україні відзначають свято, присвячене хрещенню Київської Русі. Зазвичай у цей день церкви влаштовують хресний хід, але в цьому році у зв'язку з пандемією його скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Свято було встановлено указом третього президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року.

Історія хрещення Київської Русі

Князь Володимир Святославович почав правити у Києві приблизно в 980 році. У роки його князювання завершилося об'єднання Давньоруської держави. Він провів адміністративну реформу, замінивши в центрах основних руських земель племінних вождів. Він реформував законодавство, доповнивши і розвинувши у відповідності з вимогами часу старий "Закон Руський". Новий, також усний, правовий кодекс, який отримав назву "Устав Земленой".

Володимир прийняв християнство з Візантії і ввів його в якості державної релігії на Русі. Згідно з літописом, Володимир охрестив своїх підданих у 988 році, в Києві, на річці Почайна, притоці Дніпра.

Після зміни державної релігії Володимир ввів церковно-адміністративну реформу, яка функціонувала у Візантійській імперії. Прийняття християнства сприяло зміцненню зв'язків між окремими землями Русі і з європейськими країнами.

Таким чином, християнізація Київської Русі означала входження її в світову християнську спільноту, знаходження нею свого місця у співдружності християнських держав.

Зазначимо, у прес-службі Офісу президента Володимира Зеленського привітали українців з цим днем і заявили, що 1032 роки тому рівноапостольний князь Володимир Великий заклав фундамент єдності нашої держави, її подальшого розвитку та процвітання.

"Прийняття християнства наблизило українців до великої родини європейських народів, заклавши глибокі традиції політичної та правової культури", - йдеться в заяві.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі написав, що хрещення Київської Русі-України стало поворотним для нашої історії.

"Ця знаменна подія задала вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед. Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну", - заявив він.

Нагадаємо, у цьому році в Україні не будуть проводити хресні ходи на річницю Хрещення Київської Русі, православна церква України та Українська православна церква відмовилися від ходів через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, у травні ПЦУ просила уряд послабити карантин для українських парафіян.