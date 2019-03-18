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Сьогодні визначиться останній учасник топ-6 чемпіонату України

Новини » Спорт    18.03.2019 - 12:21
Сьогодні визначиться останній учасник топ-6 чемпіонату України
Фото: вболівальники ФК "Ворскла" (vorskla.com.ua)

Інтрига збереглася до останнього туру

У матчі 22 туру української Прем'єр-ліги визначиться останній учасник верхньої шістки на другу частину сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє SportArena.

У неділю, 17 березня, визначився п'ятий учасник першої шістки - "Львів" обіграв "Десну" і гарантував собі, як мінімум, шосте місце. На ще одне місце претендують два клуби - "Маріуполь" і "Ворскла". Клуб з Полтави зараз знаходиться на 7 місці, маючи 28 очок в активі. У Маріуполя - 6 місце і 30 очок.

Саме "Ворскла" буде закривати програму останнього туру першої частини сезону, граючи проти "Арсеналу" в Києві в понеділок, 18 березня, о 17:00. Щоб потрапити в топ-6, команді необхідно обіграти "Арсенал-Київ". Лише перемога гарантує клубу Василя Сачко 5 місце. Якщо "Ворскла" втратить очки в Києві, в топ-6 потрапить "Маріуполь".

У верхню шістку вже точно потрапили "Шахтар", "Динамо", "Олександрія", "Зоря" і "Львів". У нижній шістці гратимуть - "Десна", "Карпати", "Олімпік", "Чорноморець", "Арсенал-Київ".

Нагадаємо, що вже відбулося жеребкування другого етапу змагань чемпіонату української Прем'єр-ліги сезону 2018/19 років.

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