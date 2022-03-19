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У Луганській області сьогодні пройде евакуація людей

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Луганськ, Субота 19 березня 2022 08:18
У Луганській області сьогодні пройде евакуація людей Фото: евакуація людей (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 19 березня, в Луганській області пройде евакуація місцевого населення. "Режим тиші" розпочнеться з 9:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Росіяни продовжують хаотичні нерегулярні артилерійські обстріли наших міст. Втім, ми чекаємо 9 ранку, коли повинен встановитися режим тиші, щоб почати евакуацію жителів області, привезти їжу, воду і медикаменти тим, хто залишається. Гуманітарний коридор узгоджений на високому рівні. Сподіваюся, домовленості з боку росіян будуть дотримані", - заявив він.

Гайдай також зазначив, що евакуація автобусами очікується з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська. Приблизно о 14:00 буде евакуаційний поїзд з Новозолотарівки.

Нагадаємо, Сергій Гайдай розповів, що за добу 18 березня в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинуло 4 українці і ще 10 осіб отримали поранення.

Крім того, окупанти зруйнували 54 будівлі, включаючи 19 багатоквартирних і 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров'я, складські та господарські будівлі, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Ми також писали про те, що в Україні з початку війни загинуло 109 дітей, ще 130 - постраждало.

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