Сьогодні у Києві можливий сніг

Погода у Києві та Київській області, у четвер, 31 жовтня, погіршитися, місцями можливий невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як повідомили синоптики, температура повітря очікується в межах +1+4 градуси. Вітер слабкий. Атмосферний тиск 755 мм. Станом на 7:40 ранку температура повітря становила -1 градус морозу. Відносна вологість повітря буде дорівнювати 66%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 31 жовтня в Україні очікується погіршення погодних умов. У західних областях вдень +4+6, вночі очікуються заморозки до -4. У центрі країни вдень прогнозують +3+5, вночі до -4. На сході України також низька температура повітря. Вдень очікується +3+5, а вночі до -5.

Також за прогнозом синоптика Наталки Діденко, антициклон і арктичне повітря принесе в Україну 31 жовтня холодну і суху погоду. Вночі очікується зниження температури повітря до-2-7 градусів.

Крім того, вчора у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря знизилася до позначки -8 градусів.