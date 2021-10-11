На саміті Україна-ЄС підпишуть три угоди

На саміті Україна-ЄС, який пройде в Києві 12 жовтня, будуть підписані три угоди. Зокрема, угода про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом ("відкрите небо"), про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe та програми "Креативна Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одного з високих чиновників Євросоюзу журналістам.

"Це (підписання договору про "відкрите небо", - ред.) підвищить кількість мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України", - зазначив представник ЄС, допустивши, що до України зайдуть нові лоукост-перевізники. Крім того, на завтрашньому саміті планується обговорити спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та ряд інших тем.