ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сьогодні у Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол: список

Новость на русском →
Київ, Субота 11 вересня 2021 11:06
Сьогодні у Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол: список Фото: метро в Києві може обмежити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві сьогодні можливі обмеження в роботі метро через проведення футбольного матчу. Три станції можуть закривати на вхід та вихід.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.

Початок гри запланований на 19:30 між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій:

  • "Олімпійська",
  • "Палац спорту",
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності!", - повідомили в метрополітені.

Раніше повідомлялося, що у Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро
NEWS
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
Кількість COVID-випадків продовжує рости: за добу 3 869 нових хворих
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі