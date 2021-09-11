Сьогодні у Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол: список
Фото: метро в Києві може обмежити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сьогодні можливі обмеження в роботі метро через проведення футбольного матчу. Три станції можуть закривати на вхід та вихід.
Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метро.
Початок гри запланований на 19:30 між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).
Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій:
- "Олімпійська",
- "Палац спорту",
- "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Приносимо вибачення за незручності!", - повідомили в метрополітені.
Раніше повідомлялося, що у Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід.