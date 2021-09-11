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Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола: список

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 11:06
Сегодня в Киеве могут закрыть несколько станций метро из-за футбола: список Фото: метро в Киеве может ограничить работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве возможны ограничения в работе метро из-за проведения футбольного матча. Три станции могут закрывать на вход и выход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

Начало игры запланировано на 19:30 между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр).

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций:

  • "Олимпийская",
  • "Дворец спорта",
  • "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства!", - сообщили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что в Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход.

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