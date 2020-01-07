Сьогодні християни східного обряду відзначають Різдво

Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква, більшість українських євангельських християн, а також Єрусалимська, Сербська, Грузинська православні Церкви зустрічають Різдво Христове в ніч з 6 січня на 7 січня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Православне Різдво Христове пишно святкується в християнському світі. Цього дня завершується сорокаденний Різдвяний піст. За багатим святковим столом традиційно збирається вся родина. А після православного Різдва Христового починаються 12-денні святки. Вони супроводжуються народними гуляннями на честь народження Сина Божого. У слов’ян здавна в ці дні водили вертеп, співали колядки і бажали всім добра на весь рік.

Цей день є офіційним державним святом в Україні.

Із православним Різдвом Христовим пов’язано багато легенд. Відомо, що першими новонародженому Синові Божому прийшли поклонитися пастухи. Потім волхви принесли йому дари, серед яких були золото, ладан і смирна. Ці мудреці давно чекали народження Царя Світу, і Віфлеємська зірка вказала їм, де саме він з’явиться на світ.

Президент України Володимир Зеленський привітав у соцмережах українців з Різдвом.

"Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його", - написав він.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своєму Telegram-каналі привітання з Різдвом.

"Хай у кожному домі сьогодні панує мир та злагода. А Різдво подарує усім нам силу, віру і натхнення на новий рік", - написав він.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 7 січня, обмежать рух транспорту у зв'язку зі святковими заходами до Різдва.

Як писало РБК-Україна раніше, рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят.