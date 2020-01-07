У Києві сьогодні через святкування Різдва обмежать рух транспорту

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Можливе короткочасне закриття метро

У Києві сьогодні, 7 січня, обмежать рух транспорту у зв'язку зі святковими заходами до Різдва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, у розпорядженні КМДА № 1769 передбачено, що 7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку).

"7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у вівторок у разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота".

"У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності", - попереджають у КМДА.

Крім того, на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах із 12:00 до 17:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

тролейбуси № 6 - від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси № 16 - від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 - від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, столична поліція на різдвяні свята посилила заходи безпеки. Зокрема, під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Також поліцейські будуть стежити за правопорядком у центрі столиці, де на Різдво заплановано проведення святкових розважальних заходів.

Як писало РБК-Україна раніше, рятувальники радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків під час Різдвяних свят.