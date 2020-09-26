Сьогодні у Харківській області та Львові День жалоби за загиблими в авіакатастрофі

Фото: авіакатастрофа (ДБР)

В Харківській області та у місті Львів 26 вересня оголошено День жалоби за загиблими в авіакатастрофі АН-26. Були підписані відповідні розпорядження.

Про це повідомили у прес-службі ХОДА та міськради Львова.

Сьогодні у вказаних регіонах приспустять державний прапор України на всіх спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій та розмістять на ньому траурну стрічку.

Крім того, у Харківській області рекомендують відмінити проведення розважальних заходів та спортивних змагань, керівникам телеканалів та радіостанцій пропонується внести відповідні зміни до програм передач.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві під Харковом сталася авіакатастрофа військового літака, який заходив на посадку. На борту були 20 курсантів і 7 офіцерів, відомо про 22 загиблих.

Згодом стало відомо, що пілот перед аварією повідомляв про відмову лівого двигуна.

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування.