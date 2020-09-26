ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Через авіакатастрофу АН-26 на дорозі під Харковом ускладнено рух

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 05:24
Через авіакатастрофу АН-26 на дорозі під Харковом ускладнено рух
Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Инна Собора

У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух. Є уламки на проїзній частині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.

Водіїв просять не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві під Харковом сталася авіакатастрофа. Військовий літак розбився, заходячи на посадку. На борту були 20 курсантів і 7 офіцерів. Вижили двоє людей, ще трьох шукають.

РБК-Україна, пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування. Слідчі разом з іншими правоохоронцями працюють на місці падіння літак в ніч на 26 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події катастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся