Через авіакатастрофу АН-26 на дорозі під Харковом ускладнено рух

Фото: місце події (facebook.com/olexiykucher.kh)

У зв’язку падінням військового літака АН-26 під містом Чугуїв на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 ускладнено рух. Є уламки на проїзній частині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Рух організовано по зустрічній смузі у двох напрямках.

Водіїв просять не завдавати перешкоди працівникам ДСНС та поліції, які виконують свою роботу.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві під Харковом сталася авіакатастрофа. Військовий літак розбився, заходячи на посадку. На борту були 20 курсантів і 7 офіцерів. Вижили двоє людей, ще трьох шукають.

РБК-Україна, пілот літака АН-26 Збройних сил України, який розбився у Харківській області ввечері 25 вересня, повідомляв про відмову лівого двигуна.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування. Слідчі разом з іншими правоохоронцями працюють на місці падіння літак в ніч на 26 вересня.