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Відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців

Фото: відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати в Україні протягом 18 місяців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вже відсьогодні громадяни Польщі зможуть перебувати на території України протягом 18 місяців. Відповідний закон набрав чинності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України" від 28 липня 2022 року № 2471-IX", - пише пресслужба.

Зазначається, що громадяни Польщі, їх подружжя та діти в незалежності від громадянства, які в'їхали на територію України для тимчасового перебування, матимуть право перебувати в країні на законних підставах протягом 18 місяців.

Водночас вони матимуть право продовжити строк свого перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема, йдеться про:

  • документи про вступ до закладу вищої освіти;
  • документи про переведення на наступний навчальний рік;
  • документи про укладання трудового договору.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада України схвалила в першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України". Закон підтримали 321 депутат.

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