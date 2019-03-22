Сьогодні на Донбасі загинув український військовий

З початку поточної доби на Донбасі внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув і один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, п'ять разів застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями з витратою 63 міни калібрів 120 та 82 мм. Також зафіксовано обстріли снайперів.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів бойовики стріляли поблизу населеного села Водяне, зі снайперської зброї - у районі населеного пункту Новомихайлівка.

Крім того, з мінометів калібру 120 мм, а також з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів обстріли велися поблизу Новоолександрівки, з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Новозванівка, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-1.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир’я на Донбасі, яке почалося 8 березня, загинули п’ять українських військовослужбовців. При цьому поранення отримали 15 українських військових.

Нагадаємо, минулої доби унаслідок обстрілів на Донбасі також загинув військовослужбовець та ще троє отримали поранення.