Сегодня на Донбассе погиб украинский военный

С начала текущих суток на Донбассе в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, пять раз применив вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями с расходом 63 мины калибров 120 и 82 мм. Также зафиксировано обстрелы снайперов.

В частности, из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов боевики стреляли вблизи населенного села Водяное, из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов обстрелы велись вблизи Новоалександровки, из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новозвановка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1.

Ранее сообщалось, что с начала перемирия на Донбассе, которое началось 8 марта, погибли пять украинских военнослужащих. При этом ранения получили 15 украинских военных.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов на Донбассе также погиб военнослужащий и еще трое получили ранения.