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Сьогодні в Андріївській церкві відбудеться перше богослужіння після отримання томосу

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 08:40
Сьогодні в Андріївській церкві відбудеться перше богослужіння після отримання томосу
Фото: Андріївська церква (РБК-Україна, Андрій Коваль)

На Різдво екзарх Вселенського патріархату проведе перше богослужіння після отримання томосу

У Ставропігії Вселенської патріархії у Києві сьогодні, 7 січня, відбудеться різдвяне богослужіння, яке буде першим богослужінням після надання Україні томосу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Православну церкву України (ПЦУ).

Вказано, що богослужіння відбудеться у Андріївській церкві, а очолить його екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні - єпископ Іларіон.

"На Різдво, 7 січня о 9:30 відбувається Різдвяне Богослужіння у Андріївській церкві - Ставропігії Вселенської Патріархії в Україні (Київ, Андріївський узвіз, 23). Це перше богослужіння у Ставропігії - представництві Вселенського Патріарха Варфоломія у Києві після надання Православній церкві в Україні Томосу про автокефалію. Очолить богослужіння екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні - єпископ Іларіон (Рудник)", - сказано у повідомленні.

Також анонсується, що після богослужіння Іларіон розповість представникам ЗМІ, як далі відбуватимуться богослужіння у Київській Ставропігії.

Нагадаємо, раніше глава держави Петро Порошенко закликав українців зібратися 7 січня на Софійській площі для спільної молитви за утвердження ПЦУ.

РБК-Україна у неділю повідомляло, що Вселенський патріархат надав Православній церкві України томос.

Додамо, спікер українського парламенту Андрій Парубій анонсував, що томос про автокефалію Православної церкви України доставлять у країну у понеділок, 7 січня.

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