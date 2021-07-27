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У Києві завтра знову перекриють центральні вулиці: мапа

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 20:37
У Києві завтра знову перекриють центральні вулиці: мапа Фото: у Києві завтра перекриють вулиці (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві завтра, 28 липня, знову обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Правоохоронці зранку перекриють вулицю Трьохсвятительську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

У середу в столиці будуть проводитися заходи до 1033 річниці з дня хрещення Русі-України. Тому правоохоронці обмежать рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській та будуть забезпечувати порядок та безпеку в районі проведення святкових заходів.

"Закликаємо усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки", - заявили в поліції.

Патрульна поліція також опублікувала схему перекриття:

Немає опису світлини.

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