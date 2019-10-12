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Сєдокова викликала бурхливу реакцію мережі відвертим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 20:37
Сєдокова викликала бурхливу реакцію мережі відвертим фото
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Шанувальники засипали артистку компліментами

Анна Седокова в соціальній мережі Instagram зізналася, що ні один інтерв'юер не дізнався правди про її життя. І що вже більше місяця артистка не планує спілкуватися з шанувальниками через "посередників" у вигляді різних коментарів ЗМІ та інтерв'ю. Про те, як українська співачка буде зв'язуватися зі своїми прихильниками, вона розповіла у своїй крайній публікації. До публікації артистка опублікувала фотографію, на якій показала свої спокусливі форми.

Співачка заявила, що вже більше місяця вони не користується PR-послугами.

"Вже як місяць, я живу без PR. Майже місяць я не призначаю ніякі зйомки і майже ні на що не погоджуюся. Дивно, звичайно, адже майже за 15 років роботи ми завжди плече об плече працювали з талановитими хлопцями, які з'єднували мене з пресою, призначали зйомки, придумували інтерв'ю. Я не порахую, скільки у мене обкладинок за цими самими плечима, напевно, тисячі. А інтерв'ю про особисте життя і моєму шляху, напевно, сотні, так у мене і правда нестандартна історія. Нестандартне розуміння життя і я рівно стільки разів опинялася сукою в ваших очах, скільки ж і ангелом. Жодного разу, ні один інтерв'юер не дізнався мою правду", - зізналася Сєдокова.

Сєдокова викликала бурхливу реакцію мережі відвертим фото

Анна Седокова в Instagram показала довгі ноги (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка розповіла, що поки вона буде спілкуватися зі своїми шанувальниками "без посередників".

"А поки говорити за мене буде моя #МУЗИКА І мій Instagram. Поки ми будемо близько-близько. На відстані одного лайка. Без посередників. Тільки ти і я #люблю", - додала співачка.

Седокова в Instagram розповіла про життя без PR (скріншот: instagram.com/annasedokova)

У коментарях також зазначили, що Анна Седокова давала інтерв'ю одному з видань, яке досі не було оприлюднено: "пам'ятаєш я у тебе 2 роки тому брала інтерв'ю? Ми так і не випустили ;)))".

Також шанувальники похвалили зовнішній вигляд співачки:

  • Фото просто ШИКАРНІЙШЕ!!! Нереальне.
  • Ну просто бомба. Аня, ТИ ВСЕ крутіше І КРУТІШЕ!!!! Захоплююся!! Фото вогонь.
  • Ждуууу.
  • Неймовірно красиво.
  • Відмінно вийшло.
  • Молодець і розумничка, Люблю ТЕБЕ.
  • Які гарні ноги.
  • Ух ти який неперевершений образ. Вогонь.

    Реакція мережі (скріншоти: instagram.com/annasedokova)

    Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова викликала суперечки кардинальними змінами у зовнішності.

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