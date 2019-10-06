Довіра і свобода: Анна Сєдокова поділилася своїми правилами виховання дітей

Фото: Анна Седокова з сином (instagram.com/annasedokova)

Співачка - мама трьох дітей, але лише двоє живуть з нею постійно

Анна Сєдокова не раз потрапляла під шквал критики в мережі через свої надмірно відверті і пікантні, на думку багатьох, фотографії. Юзери обурюються, що мамі трьох дітей не личить виставляти своє тіло напоказ таким чином, проте сама співачка не реагує на нападки хейтеров і продовжує ділитися пікантними кадрами. Однак останні фото в її Instagram вийшли зовсім іншими - артистка показала, як весело вони з сином Гектором провели час.

У підписі до публікації Анна вирішила поділитися своїми правилами, якими вона керується у вихованні дітей. Зазначимо, що у співачки є ще дві старші дочки Аліна і Моніка, однак молодша Моніка живе з батьком у США за рішенням суду.

Фото: Анна Седокова з сином Гектором (instagram.com/annasedokova)

"Прочитала чудову статтю про те, як виростити генія. Основні правила - це довіра і свобода дій. Я, дитина, яка виросла в досить жорстких рамках, завжди мріяла виховувати своїх дітей у свободі! Ще з самого раннього віку, я привчала дітей робити вибір самостійно. Приміром, Моніці я завжди давала кілька суконь на вибір, і вона вирішувала завжди все сама і навіть якщо це було дивно, ми завжди йшли в тому, що вона вибрала. У Гектора я завжди питаю, у що ми будемо грати?

Фото: Анна Седокова з сином Гектором (instagram.com/annasedokova)

Але вибір-це завжди і відповідальність, яку не кожен готовий на себе взяти.

Що з цього вийшло ? Аліна супер самостійна людина. Напевно, з 10 років вона вже літала сама, може зібрати абсолютно будь-який набір документів для подачі і перельоту, оплатити будь-які рахунки в будь-якій країні і в цьому році сама вибрала школу і записала мене на співбесіду. Звичайно, ця свобода тепер б'є мене з іншого боку ) вона дорослішими своїх однолітків і їй цікаво тільки з хлопцями на пару років старше. Нещодавно була на лекції в МДІМВ, але я впевнена, що не буває людей на половину добрий. Гектору і я і няня. дозволяємо багато. Коли ми разом, в кімнаті панує абсолютний хаос, ми всі у фарбах, мокрі і щасливі. Безумовно, потрібно знати кордони. Безумовно, потім разом прибрати не завжди виходить, але ми прагнемо ) Давним давно, я прочитала вислів Ошо - Якщо ви виховуєте зі своїх дітей солдатів, то коли вони подорослішають, вони просто знайдуть собі іншого генерала. Так як така модель поведінки їм звична і знайома.



Фото: Анна Седокова з сином Гектором і донькою Аліною (instagram.com/annasedokova)

Я хочу, щоб мої діти були генералами свого життя, але варіант, що вони виростуть і пошлють мене подалі, теж є. Особливо, коли в сім'ї тільки Мама, якій потрібно бути і поганим поліцейським і хорошим одночасно. Навіть після трьох дітей я розумію, що не знаю ідеальної формули. Повага до старших - це раз. Бути добрим і уважним - два. Самодостатність і концентрація на своїх вчинках - це три. Але як не виростити дитину егоїста ? Є думки на цю тему? Я б почитала тут", - докладно поділилася Сєдокова.

В коментарях підписники розчулюються забавним кадром з малюком і погоджуються з думками Анни про виховання.

Ви і дітки скрізь прекрасні

Ганна ви велика молодець, як особистість як співачка і мама, захоплююся

Обидва чудові!Що може бути прекрасніше щасливої мами з сином

Розумничка,Ань, так і треба виховувати дітей, враховувати їх бажання і давати вибір!

Анюта, яка краса, ти ідеальна у всьому! Багатьом потрібно взяти з тебе приклад!

Сонячний хлопчик

Супер сексі - мама

милашки

Гектор класний такий) Улыбака

найстильніший чоловік у світі ))))

Який він класний, чоловічок прям

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова викликала суперечки в мережі кардинальними змінами у зовнішності.

Раніше Анна Седокова навчила боротися з комплексом відмінниці на власному прикладі.