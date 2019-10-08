"Тепер я дівчина-вогонь": Анна Сєдокова захопила новим іміджем

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка похвалилася новим кольором волосся

Анна СЄдокова не боїться експериментувати із зовнішністю і стилем - так, нещодавно співачка вразила фанатів, поставши на фото з темним волоссям і короткою стрижкою. Однак то буЛА лише перука, а ось зараз артистка й справді змінила імідж і колір волосся. Результатом вона похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

36-річна анна вирішила повернутися до кольору, який прославив її - адже коли вона була солісткою групи "ВІА Гра", багато знали її як "руденька". Тепер СЄдокова знову вогненно-руда. За словами виконавиці, саме з рудим волоссям вона отримує найбільше компліментів і лайків від шанувальників.

На фото вона позує в яскраво-червоному светрі з білим візерунком у вигляді сердець, який вигідно підкреслив її новий колір волосся. Також співачка показала свого стиліста, яка допомогла їй перетворитися.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Привіт, а ось і мій новий колір! Тепер я точно дівчина-вогонь. Ви так часто Лайкали мене в рудому кольорі, що я зважилася на зміни, бо я вас дуже люблю", - поділилася Сєдокова.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Підписникам дуже сподобався новий образ Анни і вони поспішили поділитися своїми відгуками.

Чому нагадує цей колір коли ви Аня були ще в складі групи Віагра

Дуже вам йде, просто красуня

Ти обалденная

Вам все йде

Шикарна,мені ви в рыжом кольорі завжди подобалися

Осінній колір

Аня Красуня, супер жінка, супер мати!! вогняна жінка!!!

Тобі йде

Дуже йде. Просто сексі левиця. Жінка вогонь

Це та сама руда з Віа Гри

Чудово

Колір супер

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

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