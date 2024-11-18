Седан Audi A5 получил экзотическую удлиненную версию

На автосалоне в Гуанчжоу германский автопроизводитель показал удлиненный седан Audi A5L. В Европе гамма модели состоит из лифтбека и универсала, а вот для Китая все же подготовлен классический четырехдверный седан и сразу удлинен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме отдельного багажника, Audi A5L имеет увеличенную с 2900 мм до 2965 мм колесную базу, а общая протяженность машины выросла с 4829 мм до 4902 мм. Кроме того, между фарами появилась тонкая светодиодная планка, а фирменные четыре кольца спереди оснащены подсветкой.

Изображений интерьера пока нет, однако точно известно об увеличенном запасе пространства на заднем ряду: этот показатель традиционно важен для китайских клиентов. Информация о технике пока также ограничена: известно лишь, что китайский седан будет предложен с бензиновым турбомотором 2.0 TFSI в вариантах "мягкого" и гибридного плагина.

Одновременно с седаном Audi A5L в Гуанчжоу представлен удлиненный электрический кроссовер Audi Q6L Sportback e-tron. Обычный Q6L дебютировал еще весной, а теперь к нему присоединилась купевидная версия. Она также имеет растянутую на 105 мм колесную базу (до 3004 мм), что позволило разместить между осями большую батарею емкостью 107 кВт*ч вместо 100 кВт*ч в европейской модели.

И седан, и купеподобный кроссовер будут выпускаться на заводах совместного предприятия Audi FAW. Но если Audi Q6L Sportback e-tron выйдет на рынок в ближайшие месяцы, то Audi A5L задержится до середины 2025 года.