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Седан Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію

Понеділок 18 листопада 2024 14:30
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Седан Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію Фото: Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

На автосалоні в Гуанчжоу німецький автовиробник показав подовжений седан Audi A5L. У Європі гама моделі складається з ліфтбека та універсала, а ось для Китаю все ж таки підготовлений класичний чотиридверний седан, і одразу подовжений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Окрім окремого багажника, Audi A5L має збільшену з 2900 мм до 2965 мм колісну базу, а загальна довжина машини зросла з 4829 мм до 4902 мм. Окрім того, між фарами з'явилася тонка світлодіодна планка, а фірмові чотири кільця спереду оснащені підсвічуванням.

Седан Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію

Зображень інтер'єру поки немає, проте точно відомо про збільшений запас простору на задньому ряду: цей показник традиційно важливий для китайських клієнтів. Інформація про техніку поки також обмежена: відомо лише, що китайський седан буде запропонований з бензиновим турбомотором 2.0 TFSI у варіантах "м'якого" і плагін-гібрида.

Одночасно з седаном Audi A5L у Гуанчжоу представлений подовжений електричний кросовер Audi Q6L Sportback e-tron. Звичайний Q6L дебютував ще навесні, а тепер до нього приєдналася купеподібна версія. Вона також має розтягнуту на 105 мм колісну базу (до 3004 мм), і це дозволило розмістити між осями більшу батарею ємністю 107 кВт*год замість 100 кВт*год у європейської моделі.

Седан Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію

І седан, і купеподібний кросовер випускатимуть на заводах спільного підприємства Audi FAW. Але якщо Audi Q6L Sportback e-tron вийде на ринок протягом найближчих місяців, то Audi A5L затримається до середини 2025 року.

Седан Audi A5 отримав екзотичну подовжену версію

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