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Міграційна криза. Литва тримає на кордоні з Білоруссю близько 2 тисяч військових

Автор: РБК-Україна

На кордоні Литви з Білоруссю прикордонникам щодня допомагають 1-2 тисячі литовських військових. Їх кількість може збільшуватися, якщо ситуація ще більше погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.

"У загальній сумі - 9 тисяч брали участь з 11 червня, але постійно беруть участь по 1-2 тисячі військових. Але, звичайно, це не межа, і, якщо виникне така ситуація і буде запит - буде більше", - заявив командувач литовською армією, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис.

Видання також зазначає, що в 2021 році в Литву нелегально потрапили понад 4 тисячі осіб, а з серпня поточного року на кордоні спіймали і відправили назад 7,3 тисячі нелегальних мігрантів. У зв'язку з цим в Литві раніше була оголошена екстремальна ситуація.

Оскільки велика кількість мігрантів зосередилася на кордоні Білорусі з Польщею, Сейм також оголосив і надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на місяць.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила виділити до 3,5 млн євро для повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Крім того, на території Білорусі перебувають близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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