Стримані та відповідальні: США підтримують позицію України щодо ескалації агресії Росії

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив, що Вашингтон підтримує "стриману й відповідальну позицію" України на тлі ескалації російської агресії. США закликають Київ продовжувати цей підхід.

Про це йшлося на онлайн-конференції , яку організувала Американсько-українська ділова рада.

"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід", - сказав Кент.

Представник Держдепу також висловив стурбованість накопиченням російських сил біля українського кордону, а також відправкою Росією своїх військових кораблів у Чорне море під виглядом навчань.

Занепокоєння у Вашингтону, за словами Кента, також викликає агресивна кампанії дезінформації з боку Росії, зокрема заяви речника Кремля та глави російського МЗС.