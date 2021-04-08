Стримані та відповідальні: США підтримують позицію України щодо ескалації агресії Росії

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив, що Вашингтон підтримує "стриману й відповідальну позицію" України на тлі ескалації російської агресії. США закликають Київ продовжувати цей підхід.
Про це йшлося на онлайн-конференції, яку організувала Американсько-українська ділова рада.
"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід", - сказав Кент.
Представник Держдепу також висловив стурбованість накопиченням російських сил біля українського кордону, а також відправкою Росією своїх військових кораблів у Чорне море під виглядом навчань.
Занепокоєння у Вашингтону, за словами Кента, також викликає агресивна кампанії дезінформації з боку Росії, зокрема заяви речника Кремля та глави російського МЗС.
Нагадаємо, нещодавно у підтримці України на тлі російської агресії запевнили в НАТО. Члени НАТО звинуватили Росію у підриві ситуації на Донбасі.
Допомогти протистояти російській агресії пообіцяли сьогодні у Польщі. Глава польського МЗС заявив, що Україна має право захищатися.