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Стримані та відповідальні: США підтримують позицію України щодо ескалації агресії Росії

Автор: Дмитро Левицький

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив, що Вашингтон підтримує "стриману й відповідальну позицію" України на тлі ескалації російської агресії. США закликають Київ продовжувати цей підхід.

Про це йшлося на онлайн-конференції, яку організувала Американсько-українська ділова рада.

"Росія здійснює кроки, які посилюють стурбованість. Україна ж досі була стриманою та відповідальною, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати цей підхід", - сказав Кент.

Представник Держдепу також висловив стурбованість накопиченням російських сил біля українського кордону, а також відправкою Росією своїх військових кораблів у Чорне море під виглядом навчань.

Занепокоєння у Вашингтону, за словами Кента, також викликає агресивна кампанії дезінформації з боку Росії, зокрема заяви речника Кремля та глави російського МЗС.

Нагадаємо, нещодавно у підтримці України на тлі російської агресії запевнили в НАТО. Члени НАТО звинуватили Росію у підриві ситуації на Донбасі.

Допомогти протистояти російській агресії пообіцяли сьогодні у Польщі. Глава польського МЗС заявив, що Україна має право захищатися.

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