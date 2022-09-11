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Не стримали удару ЗСУ. Командування західного угруповання армії РФ відсторонили

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Москва, Неділя 11 вересня 2022 21:13
Не стримали удару ЗСУ. Командування західного угруповання армії РФ відсторонили Фото: російські військові змінили командувача західного угруповання через відступ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Після серії поразок від українських Сил оборони, командування російською армією відправило керівництво західного угруповання військ у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.

Причина такого рішення - нищівні поразки в результаті наступу українських Сил оборони. Повідомляється, що надалі командування західного угруповання очолить генерал-лейтенант Олександр Лапін. В цей час він зі своїм штабом перемістився з Луганська в командний пункт західного угруповання.

На сьогодні кадрове рішення про подальше проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим, якого відсторонили від управління військами, знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача Західним у 26 серпня 2022 року, на якому замінив генерал-лейтенанта Сичового і протримався на посаді всього три тижні.

Раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України контролюють центр міста Ізюм (Харківська область) і вже підняли над будівлею міськради українські прапори.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, українські військові увійшли в Козачу Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно евакуювалися з селища.

Також ми писали, що українські військові за кілька днів звільнили вже близько 40 населених пунктів в Харківській області.

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