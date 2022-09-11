Не стримали удару ЗСУ. Командування західного угруповання армії РФ відсторонили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МО України.

Причина такого рішення - нищівні поразки в результаті наступу українських Сил оборони. Повідомляється, що надалі командування західного угруповання очолить генерал-лейтенант Олександр Лапін. В цей час він зі своїм штабом перемістився з Луганська в командний пункт західного угруповання.

На сьогодні кадрове рішення про подальше проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердниковим, якого відсторонили від управління військами, знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача Західним у 26 серпня 2022 року, на якому замінив генерал-лейтенанта Сичового і протримався на посаді всього три тижні.